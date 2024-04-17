Арку дружби народів у Києві позбавили статусу пам'ятки: монумент може бути демонтований

Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури.

"Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – Монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

У Міністерстві культури нагадали, що Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - підкреслюють в Мінкульті.

Крім того, у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям.

"А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій. Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" Українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави", - наголошують у відомстві.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", – підсумував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, раніше Український інститут національної пам'яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві.

А 26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

У грудні у Києві провели демонтаж пам'ятника учасникам "Січневого збройного повстання 1918 року" та пам'ятника одному з військових ватажків більшовиків Миколі Щорсу.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.