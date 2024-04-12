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На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)

площа українських героїв, площа льва толстого, метро, київський метрополітен, підземка
Фото: КП "Київський метрополітен"

На колійній стіні станції метро “Площа Українських Героїв” в Києві встановили перший комплект літер її нової назви (з чотирьох необхідних). Як повідомило комунальне підприємство “Київський метрополітен”, монтажні роботи відбувалися уночі, коли відсутні рух поїздів та напруга на контактній рейці.

Один напис складається із 26 символів, а назва станції “Площа Українських Героїв” є найдовшою серед інших у столичній підземці. Відповідно, загалом для перейменування станції, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, майстри виготовили 104 символи. Вага одного становить біля 3 кілограмів.

метро, площа українських героїв
Фото 2 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 3 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 4 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 5 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 6 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 7 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 8 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 9 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
метро, площа українських героїв
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 11 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 12 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 13 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 14 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 15 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 16 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro
Фото 17 — На київській станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший напис 3-кілограмовими літерами (ФОТО)
Фото: Facebook/kyivmetro

Створення букв – кропітка робота

Автором літер став шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль: він за власної ініціативи розпочав роботу над створенням нових написів для станцій на початку 2023 року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження, без яких неможливі будь-які зміни в оформленні вестибюлю.

Букви були створені в майстерні “Ливарний двір”, яка стала переможцем відповідних торгів на майданчику публічних закупівель Prozorro та вже неодноразово співпрацювала з метрополітеном. Кожна літера виготовлялася вручну та поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів, історичного стилю тощо.

Перейменування станцій – тривалий процес

Станція метро “Площа Льва Толстого” отримала дерусифіковану назву “Площа Українських Героїв” торік 18 травня, тоді ж станція “Дружби народів” отримала назву “Звіринецька” на честь історичної місцевості поряд. Нові найменування станціям обирали самі кияни: за зміну назв віддали понад 100 тисяч електронних голосів у застосунку “Київ Цифровий”.

Процес фактичного перейменування проходив поетапно. Спочатку замінили покажчики руху поїздів на колійних стінах, потім нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів і замінили лінійні схеми у вагонах. Також було перезаписано звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

Додамо, що роботи з перейменування станції “Дружба народів” на “Звіринецьку” наразі перебувають на завершальному етапі: зовсім скоро нова назва має з’явитися на колійних стінах і цієї станції.