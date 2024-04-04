У Києві відновив роботу третій вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького

4 квітня о 17:00 відновив роботу третій вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Зазначається, що вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35, а в режимі укриття, під час оголошення повітряної тривоги, – цілодобово.

Також у "Київському метрополітені" нагадали, що вестибюль у напрямку вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, а вестибюль у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

Нагадаємо, 13 березня відновив роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик" - той, що виходить до вул. Інститутської.

Також додамо, що з 8 березня станція метро "Дніпро" на "червоній" гілці Київського метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, роботи на закритій ділянці "синьої" гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

Нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами ексочільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.