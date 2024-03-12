У Києві 13 березня відкриють ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"

Завтра, 13 березня, відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик". Зокрема, той, що виходить до вул. Інститутської.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що працюватиме він з 05:37 до 22:33.

Як нагадують в КМДА, вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", - підкреслюють в КМДА.

Нагадаємо, з 8 березня станція метро "Дніпро" на “червоній” гілці Київського метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, роботи на закритій ділянці "синьої" гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

Нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами очільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.