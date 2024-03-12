В Киеве 13 марта откроют еще один вестибюль станции метро "Крещатик"

Завтра, 13 марта, возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик". В частности, выходящий к ул. Институтской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что он будет работать с 05:37 до 22:33.

Как напоминают в КГГА, выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35.

В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие", - подчеркивают в КГГА.

Напомним, с 8 марта станция метро "Днепр" на "красной" ветке Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. Она не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Заметим, что работы на закрытом участке "синей" ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должны быть возобновлены.

Недавно в "Киевском метрополитене" озвучили обоснованный тариф на проезд - по словам главы КП Виктора Брагинского, он составляет 30 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны увеличивать тариф никто не будет.