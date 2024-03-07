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С 8 марта станция метро "Днепр" в Киеве возобновит работу. Она не работала с начала войны
С 8 марта станция метро "Днепр" на красной ветке Киевского метрополитена возобновит работу в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Напомним, что станция "Днепр" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.
Но по результатам проведенных консультаций с военными и правоохранителями городские власти приняли решение о возобновлении работы станции в обычном режиме.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отмечается, что график работы станции с 05.41 до 22.36.
В КГГА обращают внимание, что станция метро "Днепр" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.
Напомним, работы на закрытом участке "синей" ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.
Недавно в "Киевском метрополитене" озвучили обоснованный тариф на проезд - по словам главы КП Виктора Брагинского, он составляет 30 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны увеличивать тариф никто не будет.