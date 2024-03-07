Із 8 березня станція метро "Дніпро" у Києві відновить роботу. Вона не працювала з початку війни

Із 8 березня станція метро "Дніпро" на “червоній” гілці Київського метрополітену відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Але за результатами проведених консультацій із військовими та правоохоронцями міська влада прийняла рішення про відновлення роботи станції у звичайному режимі.

Зазначається, що графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

У КМДА звертають увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Нагадаємо, роботи на закритій ділянці "синьої" гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Вже влітку рух поїздів на шести станціях мають відновити.

Нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами очільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.