Київський метрополітен назвав обґрунтований тариф на проїзд

Обґрунтована вартість проїзду у Київському метрополітені становить 30 гривень, але до завершення війни вартість тарифу підвищувати не будуть.

Про це заявив очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Питання тарифу - це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тариф, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу", - зазначив Брагінський.

За його словами, востаннє тариф зростав у 2018 році, тоді витрати на електроенергію становили 466 млн.

"Ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 грн", - підкреслив Брагінський.

Він нагадав, що мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, до завершення війни ніхто не буде збільшувати тариф.

"Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства, настільки зможуть", - зауважив Брагінський.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

У Києві також не планують закривати та зупиняти роботу перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка", які знаходяться на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії. Плановий ремонт на цій ділянці буде проведений влітку наступного року.

А заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену.

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