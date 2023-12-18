У КМДА заперечують, що закриють для ремонту ділянку між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"

У Києві не планують закривати та зупиняти роботу перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка", які знаходяться на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії. Окрім того, плановий ремонт на цій ділянці буде проведений влітку наступного року.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується. Закликаємо медіа не поширювати неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що фахівці "Київського метрополітену" ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

Зауважимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через труднощі з перегінним тунелем між станціями "Либідська" та "Деміївська" синьої гілки метрополітену в Києві може розпочатися ремонт ще однієї ділянки Оболонсько-Теремківської лінії міського метро.

Видання Тelegraf писало, що начальник столичної підземки Віктор Брагінський повідомляв, що на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" (Подільський район) і "Почайна" (Оболонський район) є певні проблеми, оскільки цей тунель будували у 1980-х роках, і він був експериментальним. За його словами, цю ділянку планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

Закриття частини синьої гілки

Нагадаємо, що рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито 8 грудня з безпекових причин - через надмірне протікання води з піском у тунель. Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій - від "Деміївської" до "Теремків". Втім, вони продовжили цілодобову роботу в режимі укриття.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-м, на який обіцяли випускати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупиняються лише біля станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою є "Кібернетичний центр". Також змінено інші маршрути автобусів і тролейбусів, аби посилити дублювання метро.

Однак вже з 13 грудня було поновлено рух між "Деміївською" та "Теремками" обидвома тунелями у човниковому режимі. Оскільки там працюють лише два поїзди, інтервал руху на ділянці становить 13-18 хвилин, що радикально більше, ніж коли метро тут працювало в нормальному режимі.

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