В КГГА отрицают, что закроют для ремонта участок между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"

В Киеве не планируют закрывать и останавливать работу перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко", которые находятся на участке Оболонско-Теремковской линии. Кроме того, плановый ремонт на этом участке будет проведен летом следующего года.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется. Призываем медиа не распространять ложную информацию", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Заметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за трудностей с перегонным тоннелем между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" синей ветки метрополитена в Киеве может начаться ремонт еще одного участка Оболонско-Теремковской линии городского метро.

Издание Тelegraf писало, что начальник столичной подземки Виктор Брагинский сообщал, что на отрезке между станциями "Тараса Шевченко" (Подольский район) и "Почайна" (Оболонский район) есть определенные проблемы, поскольку этот тоннель строили в 1980-х годах, и он был экспериментальным. По его словам, этот участок планировали закрыть летом 2024 для проведения капремонта.

Закрытие части синей ветви

Напомним, что движение между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" было экстренно закрыто 8 декабря по причинам безопасности - из-за чрезмерного протекания воды с песком в тоннель. Таким образом, незадействованными в перевозках оказались шесть станций – от "Демеевской" до "Теремков". Впрочем, они продолжили круглосуточную работу в режиме укрытия.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Вместо закрытого участка метро было срочно запущено автобусный маршрут №2-м, на который обещали выпускать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы останавливаются только возле станций метро, а дополнительной и конечной остановкой является "Кибернетический центр". Также изменены другие маршруты автобусов и троллейбусов, чтобы усилить дублирование метро.

Однако уже с 13 декабря было восстановлено движение между "Демеевской" и "Теремками" обеими тоннелями в челночном режиме. Поскольку там работают всего два поезда, интервал движения на участке составляет 13-18 минут, что радикально больше, чем когда метро здесь работало в нормальном режиме.

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