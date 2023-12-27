Заступник Кличка Поворозник анонсував перекриття тунелів між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"

Через просідання тунелів між станціями столичного метрополітену "Почайна" і "Тараса Шевченка" відбудеться їх перекриття та плановий ремонт.

Про це у інтерв'ю "Економічній правді" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем", - зауважив Поворозник.

За словами керівництва "Київського метрополітену", рух поїздів перекривати не будуть. Розглядаються варіанти щодо організації "човникового руху" по одному тунелю, поки інший будуть ремонтувати.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди. Але там точно лінія метрополітену буде працювати", - додав заступник мера.

Крім того, "Київпастранс" розробить додаткові маршрути наземного транспорту для задоволення попиту пасажирів.

Очікується, що роботи в тунелях почнуться влітку 2024 року.

Екстрене закриття руху між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Нагадаємо, з 8 грудня 2023 року рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито через надмірне протікання води з піском у тунель.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій - від "Деміївської" до "Теремків". Втім, вони продовжили цілодобову роботу в режимі укриття.

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-м, на який обіцяли випускати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупиняються лише біля станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою є "Кібернетичний центр". Також змінено інші маршрути автобусів і тролейбусів, аби посилити дублювання метро.

Однак вже з 13 грудня рух між "Деміївською" та "Теремками" було поновлено обидвома тунелями у човниковому режимі. Оскільки там працюють лише два поїзди, інтервал руху на ділянці становить 13-18 хвилин, що радикально більше, ніж коли метро тут працювало у звичному режимі.