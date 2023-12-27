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Заступник Кличка Поворозник анонсував перекриття тунелів між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"
Через просідання тунелів між станціями столичного метрополітену "Почайна" і "Тараса Шевченка" відбудеться їх перекриття та плановий ремонт.
Про це у інтерв'ю "Економічній правді" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем", - зауважив Поворозник.
За словами керівництва "Київського метрополітену", рух поїздів перекривати не будуть. Розглядаються варіанти щодо організації "човникового руху" по одному тунелю, поки інший будуть ремонтувати.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди. Але там точно лінія метрополітену буде працювати", - додав заступник мера.
Крім того, "Київпастранс" розробить додаткові маршрути наземного транспорту для задоволення попиту пасажирів.
Очікується, що роботи в тунелях почнуться влітку 2024 року.
Екстрене закриття руху між станціями "Либідська" та "Деміївська"
Нагадаємо, з 8 грудня 2023 року рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" було екстрено закрито через надмірне протікання води з піском у тунель.
Таким чином, незадіяними у перевезеннях виявилися шість станцій - від "Деміївської" до "Теремків". Втім, вони продовжили цілодобову роботу в режимі укриття.
Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-м, на який обіцяли випускати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупиняються лише біля станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою є "Кібернетичний центр". Також змінено інші маршрути автобусів і тролейбусів, аби посилити дублювання метро.
Однак вже з 13 грудня рух між "Деміївською" та "Теремками" було поновлено обидвома тунелями у човниковому режимі. Оскільки там працюють лише два поїзди, інтервал руху на ділянці становить 13-18 хвилин, що радикально більше, ніж коли метро тут працювало у звичному режимі.