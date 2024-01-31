У 2023 році "Київський метрополітен" перевіз на 43% більше пасажирів, ніж у 2022-му

Загалом у 2023 році перевезення пасажирів у столичному метро склали понад 232 мільйона, в той час як у 2022-му – 162 мільйона.

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Про це повідомило КП "Київський метрополітен", передає Київська міська держадміністрація.

"Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири "червоної" лінії. За нею "синя" лінія, а найменш завантаженою лишається "зелена" лінія", - зазначили у пресслужбі.

Додамо, що у 2017 році пасажиропотік столичної підземки складав 498 тис. людей, у 2018 – 496 тис., у 2019 – 495 тис., у 2020 (ковідний рік) – 279 тис., у 2021 – 319 тис., у 2022 (початок повномасштабного вторгнення Росії) – 162 тис. пасажирів.

У КМДА наголошують, що вже другий рік поспіль столична підземка виконує ще одну роль – надійне цілодобове укриття для населення. Також нагадали, що під час повітряної тривоги на вхід працюють усі вестибюлі 46-ти підземних станцій метрополітену. На станціях у чергових працівників за потреби можна отримати розкладний стілець і ковдру.

Нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами очільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.

Нагадаємо, з 8 грудня 2023 року через необхідність невідкладного ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбувається лише між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Орієнтовно роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні. При цьому рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська" призупинено повністю.

Додамо, що 13 грудня запрацював човниковий рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".