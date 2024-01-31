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Категорія
Бізнес
Дата публікації

У 2023 році "Київський метрополітен" перевіз на 43% більше пасажирів, ніж у 2022-му

Київський метрополітен, метро
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Загалом у 2023 році перевезення пасажирів у столичному метро склали понад 232 мільйона, в той час як у 2022-му – 162 мільйона.

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Про це повідомило КП "Київський метрополітен", передає Київська міська держадміністрація.

"Традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири "червоної" лінії. За нею "синя" лінія, а найменш завантаженою лишається "зелена" лінія", - зазначили у пресслужбі.

Додамо, що у 2017 році пасажиропотік столичної підземки складав 498 тис. людей, у 2018 – 496 тис., у 2019 – 495 тис., у 2020 (ковідний рік) – 279 тис., у 2021 – 319 тис., у 2022 (початок повномасштабного вторгнення Росії) – 162 тис. пасажирів.

У КМДА наголошують, що вже другий рік поспіль столична підземка виконує ще одну роль – надійне цілодобове укриття для населення. Також нагадали, що під час повітряної тривоги на вхід працюють усі вестибюлі 46-ти підземних станцій метрополітену. На станціях у чергових працівників за потреби можна отримати розкладний стілець і ковдру.

Нещодавно у "Київському метрополітені" озвучили обґрунтований тариф на проїзд – за словами очільника КП Віктора Брагінського, він становить 30 гривень. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до завершення війни збільшувати тариф ніхто не буде.

Нагадаємо, з 8 грудня 2023 року через необхідність невідкладного ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" і "Либідська" рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбувається лише між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Орієнтовно роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні. При цьому рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" та "Деміївська" призупинено повністю.

Додамо, що 13 грудня запрацював човниковий рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".

Автор:
Ольга Колесніченко