В 2023 году "Киевский метрополитен" перевез на 43% больше пассажиров, чем в 2022-м

Всего в 2023 году пассажиропоток в столичном метро составил более 232 миллионов, в то время как в 2022 - 162 миллиона.

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Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен", передает Киевская городская госадминистрация.

"Традиционно больше всего поездок совершают пассажиры "красной" линии. За ней "синяя" линия, а наименее загруженной остается "зеленая" линия", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что в 2017 году пассажиропоток столичной подземки составлял 498 тыс. человек, в 2018 – 496 тыс., в 2019 – 495 тыс., в 2020 (ковидный год) – 279 тыс., в 2021 – 319 тыс., в 2022 (начало полномасштабного вторжения России) – 162 тыс. пассажиров.

В КГГА отмечают, что уже второй год подряд столичная подземка выполняет еще одну роль – надежное круглосуточное укрытие для населения. Также напомнили, что во время воздушной тревоги на вход работают все вестибюли 46 подземных станций метрополитена. На станциях у дежурных работников при необходимости можно получить раскладной стул и одеяло.

Недавно в "Киевском метрополитене" озвучили обоснованный тариф на проезд - по словам главы КП Виктора Брагинского, он составляет 30 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны увеличивать тариф никто не будет.

Напомним, с 8 декабря 2023 года из-за необходимости безотлагательного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро происходит только между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Ориентировочно работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности. При этом движение поездов на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" полностью приостановлено.

Добавим, что 13 декабря заработало челночное движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".