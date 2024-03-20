Розрив "синьої" гілки метро: роботи над аварійним місцем біля "Деміївської" виконано вже на 40% (ФОТО)

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував майданчик біля станції метро "Деміївська", де ведуться роботи з розробки грунту в котловані. За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва.

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Про це очільник столиці повідомив у Телеграмі.

"Оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки грунту в котловані. На майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки", - зазначив Кличко.

За його словами, за два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва.

"Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській"", - підкреслив Кличко.

Він додав, що у самому тунелі теж тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту.

Як повідомив Кличко, за оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

"Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська"", - запевнив міський голова.

Зауважимо, натомість Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями столичного метрополітену "Либідська" і "Деміївська" планується на осінь. На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях щалишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.