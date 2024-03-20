Работают в три смены: работы возле станции метро "Демеевская" выполнены на 40% (ФОТО)

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал площадку возле станции метро "Демеевская", где ведутся работы по разработке грунта в котловане. Через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства.

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Об этом глава столицы сообщил в Телеграмме .

"Осмотрел сегодня площадку возле станции метро "Демеевская", где продолжаются работы по разработке грунта в котловане. На площадке, в три смены, работают 60 рабочих и более 10 единиц техники", - отметил Кличко.

По его словам, через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства.

"Тогда специалисты смогут делать выводы о причине возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской"", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что в самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы – и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту.

Как сообщил Кличко, по оценке подрядной организации, на сегодняшний день выполнено около 40% общего объема работ.

"Мы делаем все возможное, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"", – заверил городской голова.

Отметим, что Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", которая выполняет подготовительные работы, заявил, что возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень. В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри туннеля, так и снаружи.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 8 декабря на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.