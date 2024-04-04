В Киеве возобновил работу третий вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на ул. Архитектора Городецкого

4 апреля в 17:00 возобновил работу третий вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на ул. Архитектора Городецкого. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Отмечается, что вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35, а в режиме укрытия во время объявления воздушной тревоги – круглосуточно.

Также в "Киевском метрополитене" напомнили, что вестибюль в направлении ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, а вестибюль в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни – с 05:37 до 22:33.

При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытия.

Напомним, 13 марта возобновил работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик" - выходящий к ул. Институтской.

Также добавим, что с 8 марта станция метро "Днепр" на "красной" ветке Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме. Она не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что работы на закрытом участке "синей" ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.

Недавно в "Киевском метрополитене" озвучили обоснованный тариф на проезд - по словам экс-главы КП Виктора Брагинского, он составляет 30 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до завершения войны увеличивать тариф никто не будет.