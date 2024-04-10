Аудит КП "Київський метрополітен" виявив понад 200 млн грн збитків державі: підприємство хоче через суд скасувати результати ревізії

Державна аудиторська служба України наполягає на правоті проведеної ревізії КП "Київський метрополітен", яка виявила збитків державі на понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Там зауважують, що КП "Київський метрополітен" вирішило через суд скасувати результати ревізії.

Після того, як Держаудитслужба виграла суд апеляційної інстанції, столичне підприємство подало касацію, вважаючи висновки суду необґрунтованими.

Наприкінці грудня 2023 року Верховний Суд задовольнив скаргу КП "Київський метрополітен" та скасував рішення суду апеляційної інстанції, направивши справу на новий апеляційний розгляд.

"Попри те, що робота аудиторів належно проведена і виявлені багатомільйонні збитки, комунальне підприємство "Київський метрополітен" через судові оскарження досі залишається безкарним", - наголошують в Держаудитслужбі.

Там додають, що відомство оскаржуватиме рішення апеляційної інстанції до Верховного Суду і надалі доводитиме, що висновки ревізії – правильні, а сума збитків має бути відшкодована державі.

Голова "Київського метрополітену" звільнився через журналістське розслідування про його майно

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Журналісти з’ясували, що мати-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири. На жінку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, які були куплені у січні 2024 року. Приблизна вартість однієї квартири оцінюється в 10 млн грн. Крім того, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині за 29 млн грн та придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. Подружжя досі проживає разом.

Також КП "Київський метрополітен" за керівництва Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України.

Пізніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

"Обов’язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - зазначили в КМДА.

Віктор Брагінський обійняв посаду директора "Київського метрополітену" 16 липня 2014 року.