Аудит КП "Киевский метрополитен" обнаружил более 200 млн грн ущерба государству: предприятие хочет через суд отменить результаты ревизии

Государственная аудиторская служба Украины настаивает на правоте проведенной ревизии КП "Киевский метрополитен", обнаружившей ущерб государству более чем на 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Там отмечают, что КП "Киевский метрополитен" решило через суд отменить результаты ревизии.

После того, как Госаудитслужба выиграла суд апелляционной инстанции, столичное предприятие подало кассацию, считая выводы суда необоснованными.

В конце декабря 2023 г. Верховный Суд удовлетворил жалобу КП "Киевский метрополитен" и отменил решение суда апелляционной инстанции, направив дело на новое апелляционное разбирательство.

"Несмотря на то, что работа аудиторов должным образом проведена и обнаружены многомиллионный ущерб, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за судебных обжалований до сих пор остается безнаказанным", - отмечают в Госаудитслужбе.

Там добавляют, что ведомство будет оспаривать решение апелляционной инстанции в Верховном Суде и дальше будет доказывать, что выводы ревизии – правильные, а сумма ущерба должна быть возмещена государству.

Директор "Киевского метрополитена" уволился после журналистского расследования о его имуществе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, обнаружившего у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн грн.

Журналисты выяснили, что мать-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры. На женщину оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, купленные в январе 2024 года. Приблизительная стоимость одной квартиры оценивается в 10 млн грн. Кроме того, "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине за 29 млн грн и приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 млн грн. Супруги до сих пор проживают вместе.

Также КП "Киевский метрополитен" при руководстве Виктора Брагинского отдал подряд на капитальный ремонт "красной ветви" стоимостью 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского, оказавшуюся балериной, народной артисткой Украины.

Позже в Киевской городской государственной администрации сообщили, что Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

"Обязанности начальника метрополитена будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", - отметили в КГГА.

Виктор Брагинский вступил в должность директора "Киевского метрополитена" 16 июля 2014 года.