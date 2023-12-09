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Декомунізація: у центрі Києва демонтували пам'ятник Миколі Щорсу (ФОТО)
Уранці суботи, 9 грудня, у центрі столиці розпочали демонтувати пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків Миколі Щорсу.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації (КМДА).
"Столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу", - йдеться у повідомленні.
В КМДА нагадали, що з монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка", - підкреслили в КМДА.
Там додали, що надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Зауважимо, пам'ятник Миколі Щорсу розташований на одній із головних вулиць Києва, бульварі Шевченка, на перетині з вулицею Петлюри. Владу закликали знести його вже кілька років. Микола Щорс воював з військами УНР в 1917–1921 роках. Також він був військовим комендантом Києва у лютому 1918 року.
Пам'ятник було відкрито 30 квітня 1954 року – до 300-річчя "так званого возз'єднання України та Росії".
Цікаво, що натурником для образу Щорса у процесі створення пам'ятника працював майбутній перший президент України Леонід Кравчук (тоді він був студентом).
10 листопада уряд України ухвалив рішення виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому лідеру Миколі Щорсу та іншим радянським діячам.
Демонтаж пам'ятників у Києві
У середу, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті у Києві знесли пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Монумент у колишньому парку імені самого Пушкіна, який в липні перейменували на парк Івана Багряного, знесли після того, як петиція з відповідною вимогою набрала необхідну кількість голосів.
Інший з пам'ятників Пушкіну в Києві - на території гімназії №153 - було демонтовано ще 1 вересня 2022 року, а ще один - розташований перед будівлею Національного транспортного університету - невідомі скинули 11 жовтня.
Також у Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".
Раніше у Маріїнському парку в Києві демонтували пам'ятник радянському воєначальнику, якому присвоїли звання "Героя СРСР", Миколаю Ватутіну.