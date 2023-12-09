Декоммунизация: в центре Киева демонтировали памятник Николаю Щорсу (ФОТО)

Утром субботы, 9 декабря, в центре столицы начали демонтировать памятник одному из военных предводителей большевиков Николаю Щорсу.

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Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что с монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус.

"Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко", - подчеркнули в КГГА.

Там добавили, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Заметим, что памятник Николаю Щорсу расположен на одной из главных улиц Киева, бульваре Шевченко, на пересечении с улицей Петлюры. Власть призвали снести его уже несколько лет. Николай Щорс воевал с войсками УНР в 1917-1921 годах. Также он был военным комендантом Киева в феврале 1918 года.

Памятник был открыт 30 апреля 1954 года - к 300-летию "так называемого воссоединения Украины и России".

Интересно, что натурщиком для образа Щорса в процессе создания памятника работал будущий первый президент Украины Леонид Кравчук (тогда он был студентом).

10 ноября правительство Украины приняло решение исключить из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национальное значение памятники российскому писателю Александру Пушкину, большевистскому лидеру Николаю Щорсу и другим советским деятелям.

Демонтаж памятников в Киеве

В среду, 15 ноября, в сквере на Брестском проспекте в Киеве снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Монумент в бывшем парке имени самого Пушкина, который в июле был переименован в парк Ивана Багряного, снесли после того, как петиция с соответствующим требованием набрала необходимое количество голосов.

Другой из памятников Пушкину в Киеве – на территории гимназии №153 – был демонтирован еще 1 сентября 2022 года, а еще один – расположенный перед зданием Национального транспортного университета – неизвестные сбросили 11 октября.

Также в Киеве на монумент " Родина-мать " установили трезубец и демонтировали советские элементы с обелиска " Город-герой Киев ".

Ранее в Мариинском парке в Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику, которому присвоили звание "Героя СССР", Николаю Ватутину.