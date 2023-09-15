У Києві завершують демонтаж радянських елементів з обеліска "Місто-герой Київ"

Процес демонтажу компонентів радянського обеліска, який був встановлений на Галицькій площі в Києві (колишня Площа Перемоги), наближається до завершення.

Про це повідомила Ганна Старостенко, заступниця голови КМДА.

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!" – написала вона.

Старостенко додала, що під час цих робіт були видалені зірки, які розташовувалися на бічних сторонах обеліска, а також анотаційна дошка з написами російською мовою. Крім того, змінено рік "1941" на "1939", що вказує на початок Другої світової війни.

Демонтажні роботи проводяться Департаментом територіального контролю міста Києва.

Нагадаємо, 6 серпня декомунізували і монумент "Батьківщина-мати" в Києві. З нього зняли радянські серп та молот і встановили тризуб.