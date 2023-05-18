Ще два радянських пам’ятники в Києві втратили охоронний статус: які саме

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу ще два монументальних радянських пам’ятника в Києві. Йдеться про пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини дві радянські пам’ятки монументального мистецтва. Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі", – йдеться в повідомленні відомства.

Фото: пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку

Раніше Мінкульт позбавив охоронного статусу два пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві.

Зокрема, йдеться про бюст Пушкіна на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 1. Іншим таким об'єктом є погруддя Пушкіна, розташоване на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Також у Києві в рамках декомунізації демонтували пам'ятник радянському ватажку Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.