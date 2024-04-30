У Нацбанку розповіли, як працюватимуть СЕП та банки на травневі свята

У Національному банку України повідомили, що 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

У фінустанові нагадали, що у 2024 році на початку травня є кілька святкових та пам’ятних днів:

1 травня (середа) – День праці;

5 травня (неділя) – Великдень;

8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні

У Нацбанку зауважують, що система електронних платежів (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Проте згідно з чинним законодавством в Україні скасовують всі додаткові вихідні.

Статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", - підсумували у пресслужбі регулятора.

Нагадаємо, система електронних платежів НБУ є державною банківською платіжною системою, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Нацбанку. Вона належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).