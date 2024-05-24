Хватит до конца года: ГОТ закупил форму для женщин на 130 млн гривен

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) полностью укомплектовало заказы на приобретение женских летних полевых костюмов для нужд Вооруженных Сил Украины до конца текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГОТ заключил договоры на закупку такой формы на общую сумму почти 130 миллионов гривен. Более 90% заказанных костюмов уже доставлены в разные воинские части.

"Мы должны гарантировать равные возможности для всех, кто защищает нашу землю. Поэтому закупка женской военной формы - важный шаг для создания комфортных условий для наших защитниц. Эти закупки - это об уважении к равенству и справедливости в рядах ВСУ", - отметил замминистра обороны. Украина Дмитрий Клименков.

Согласно сообщению, каждый женский комплект состоит из куртки, брюк и двух нарукавных знаков с государственной символикой. Форма представлена в широком диапазоне размеров – от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см. Ее крой отличается от мужского более сложным и приталенным фасоном.

Кроме полевых костюмов, ГОТ также закупил женское нижнее белье, полностью обеспечив потребность в этой категории до конца 2024 года. Это первые крупные закупки форменной одежды специально для женщин в украинской армии.

"Вопрос равного обеспечения женщин и мужчин в армии давно остро обсуждается в обществе. Инициативу берут на себя и волонтерские организации и благотворительные фонды, за что им отдельная благодарность. Потребность в закупке конкретной категории товаров ДОТ получает от Министерства обороны, а уже со своей стороны мы берем ответственность за качественно проведенные закупочные и логистические процессы, чтобы женщины в ВСУ получили необходимое вещевое обеспечение вовремя и в полных объемах", – отметила директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.

Добавим, 6 июля прошлого года в Министерстве обороны представили обновленную летнюю полевую женскую форму одежды. Благодаря конструктивным изменениям, она стала более подстроена под женское телосложение.

5 августа МО утвердило образец женского летнего полевого костюма, после чего женская форма официально была поставлена на довольствие.