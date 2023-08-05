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В Украине утвердили военную полевую форму для женщин
Министерство обороны Украины утвердило образец летнего полевого костюма для женщин, служащих в ВСУ. Теперь женская форма официально поставлена на довольствие.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году. В обновленной модели учтены все пожелания и замечания военнослужащих. В форму внесли конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское телосложение.
"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", - сообщил Алексей Резников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Министр добавил, что на очереди работа над внедрением женского бронежилета и уже есть первые пробные образцы. Женщины смогут получить и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными.
"Уже есть первые образцы женских бронежилеты. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилеты", - отметил Резников.
Напомним, на сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины служат 42 тысячи женщин-военнослужащих, из них более 5 тысяч женщин сейчас на передовой.