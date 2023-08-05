В Украине утвердили военную полевую форму для женщин

Министерство обороны Украины утвердило образец летнего полевого костюма для женщин, служащих в ВСУ. Теперь женская форма официально поставлена на довольствие.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году. В обновленной модели учтены все пожелания и замечания военнослужащих. В форму внесли конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское телосложение.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", - сообщил Алексей Резников.

Министр добавил, что на очереди работа над внедрением женского бронежилета и уже есть первые пробные образцы. Женщины смогут получить и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными.

"Уже есть первые образцы женских бронежилеты. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилеты", - отметил Резников.

Напомним, на сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины служат 42 тысячи женщин-военнослужащих, из них более 5 тысяч женщин сейчас на передовой.