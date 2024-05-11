ГОТ закупил военные зимние берцы для ВСУ на 5% дешевле и сэкономил более 46 млн грн

Государственный оператор тыла (ГОТ) закупил военные зимние берцы "талан" (ООО "Таланлегпром") на 5% дешевле, чем при всех предыдущих закупках данного товара для ВСУ. Общая экономия на этой закупке составила более 46 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Там отмечают, что экономии удалось достичь благодаря расширению конкуренции и соблюдению принципа равных условий доступа участников к закупке.

Согласно сообщению ГОТ, теперь берцы будут стоить не 2 700 грн ($74), а 2 564 грн ($65) за пару. Экономия в гривнах составила 5%, в долларах – 15%. В целом же на этой закупке удалось сэкономить более 46 млн. грн.

"Мы установили ожидаемую стоимость на зимние берцы в соответствии с рыночной ценой. Ранее таланы для Вооруженных сил обходились государству дороже, чем та же обувь, например, для нацгвардейцев. Благодаря конкурентным торгам мы исправили такой дисбаланс", - прокомментировала директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.

Она добавила, что все деньги, которые удалось сэкономить, в будущем будут перераспределены на дополнительные нужды в вещевом обеспечении военных.

Напомним, недавно сообщалось, что благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества ГОТ сэкономил 2,2 млрд грн. На сэкономленные средства уже началась закупка дополнительного объема бронежилеты для Вооруженных сил Украины. В частности, планируется приобретение шлемов и тактических наушников.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Отметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" был расторгнут из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Сообщалось, что ГОТ объявил первые тендеры по закупке зимней одежды для Вооруженных Сил Украины. Подходящие аукционы уже размещены на Prozorro.

На сегодняшний день Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваться трехмесячным сроком, как раньше.