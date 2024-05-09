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- Война в Украине
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Благодаря закупке дронов через Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн грн
Благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов через электронный каталог Prozorro Market удалось сэкономить 65 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения "Профессиональные закупки", передает Liga.net.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины через электронный каталог Prozorro Market для нужд Сил обороны закупили 10 500 дронов на 1 млрд грн.
Речь идет о беспилотниках FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и т.д. Дроны в Prozorro Market чаще всего покупают объединенные территориальные общины и передают воинским частям.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Всего через этот инструмент дроны приобрели более 180 заказчиков.
"К тому же благодаря высокому уровню конкуренции на закупках дронов удалось сэкономить 65 млн грн", - сообщают в пресс-службе.
По словам руководителя "Профессиональных закупок" Евгения Якубовского, е-каталог Prozorro Market позволяет покупать дроны гораздо быстрее, чем через открытые торги.
"А благодаря широкому ассортименту и высокой конкуренции заказчики экономят деньги. Таким образом, появляется возможность приобрести дополнительные беспилотники для нужд войска", - рассказал он.
Добавим, что в марте 2024 года "Агентство оборонных закупок" объявило о намерениях приобрести 4 тысячи дронов через Prozorro.
Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через "Агентство оборонных закупок" 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.
Статистические данные Prozorro за 2023 год
По итогам 2023 года количество завершенных в системе Prozorro закупок выросло по сравнению с 2022 годом на 28% - до 3,6 млн лотов. И почти на 70% – до 622 млрд грн – выросла по сравнению с предыдущим периодом ожидаемая стоимость закупок.
Так, в 2022 году успешных закупок было 60%, в 2023 – 68%. Уровень конкуренции в 2022 году составил 1,8 – столько предложений в среднем было на одну закупку. А в прошлом году – уже 2,02.
В 2023-м количество объявленных конкурентных закупок выросло на четверть и достигло 400 тыс., количество заключенных договоров – на 47%, достигнув отметки 270 тыс. При этом экономия на конкурентных закупках составила 42 млрд грн (рост на 135% по сравнению с 2022 годом) ).
Чаще всего в прошлом году на Prozorro закупали:
- пищевые продукты (35 тыс. закупок),
- лекарства (28 тыс.),
- бензин и дизтопливо (16 тыс.),
- электроэнергию (14 тыс.).
В итоге, в 2023 году на Prozorro Market произошли закупки более чем на 12,5 млрд грн. За год более 6 тысяч заказчиков провели на Prozorro Market более 44 тысяч закупок.
Фото: ua.depositphotos.com