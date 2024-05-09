Завдяки закупівлі дронів через Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн

Завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів через електронний каталог Prozorro Market вдалося заощадити 65 млн грн.

Про це повідомила пресслужба державної установи "Професійні закупівлі", передає Liga.net.

Видання пише, що з початку повномасштабної війни РФ проти України через електронний каталог Prozorro Market для потреб Сил оборони закупили 10 500 дронів на 1 млрд грн.

Мова йде про безпілотники FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо. Дрони в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади та передають військовим частинам.

Загалом через цей інструмент дрони придбали понад 180 замовників.

"До того ж завдяки високому рівню конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 млн грн", - повідомляють у пресслужбі.

За словами керівника "Професійних закупівель" Євгена Якубовського, е-каталог Prozorro Market дозволяє купувати дрони значно швидше, ніж через відкриті торги.

"А завдяки широкому асортименту та високій конкуренції замовники заощаджують гроші. Таким чином з’являється можливість придбати додаткові безпілотники для потреб війська", - розповів він.

Додамо, що у березні 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила про наміри придбати 4 тисячі дронів через Prozorro.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Статистичні дані Prozorro за 2023 рік

За підсумками 2023 року кількість завершених у системі Prozorro закупівель зросла порівняно з 2022 роком на 28% — до 3,6 млн лотів. І майже на 70% — до 622 млрд грн — зросла у порівнянні з попереднім періодом очікувана вартість закупівель.

Так, у 2022 році успішних закупівель було 60%, у 2023 — 68%. Рівень конкуренції у 2022 році склав 1,8 – стільки пропозицій у середньому було на одну закупівлю. А минулого року – вже 2,02.

У 2023-му кількість оголошених конкурентних закупівель зросла на чверть і сягнула 400 тис., кількість укладених договорів – на 47%, досягши позначки 270 тис. При цьому економія на конкурентних закупівлях склала 42 млрд грн (зростання на 135% в порівнянні з 2022 роком).

Найчастіше серед минулого року на Prozorro закуповували:

харчові продукти (35 тис. закупівель),

ліки (28 тис.),

бензин та дизпаливо (16 тис.),

електроенергію (14 тис.).

У підсумку, у 2023 році на Prozorro Market відбулися закупівлі більш на 12,5 млрд грн. За рік понад 6 тисяч замовників провели на Prozorro Market понад 44 тисяч закупівель.

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