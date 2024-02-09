Кабмін зобов'язав державні установи купувати продукти через Prozorro Market

9 лютого уряд ухвалив рішення, яке зобов’язує освітні, медичні та інші державні установи проводити публічні закупівлі через електронний каталог. Ця ініціатива стосується закупівель на суму від 100 тисяч гривень і спрямована на спрощення процедур закупівель продуктів харчування.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, до каталогу входять такі продукти, як м’ясо, заморожена риба, яйця, молоко, молочні продукти, сирні вироби, цукор, макарони, борошно, крупи, овочі та фрукти.

Електронний каталог Prozorro Market є частиною реформ в галузі публічних закупівель і дозволяє здійснювати закупівлі за спрощеною процедурою, значно скорочуючи час проведення тендерів та дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів лише за 9 днів.

"Prozorro Market не лише є швидким, зручним, безпечним, з мінімальними затратами ресурсів замовника способом закупівлі, а й таким, де економія втричі перевищує показники відкритих торгів", – зазначає директор ДУ "Професійні закупівлі" який адмініструє "Prozorro Market" Євген Якубовський.

Він додав, що протягом 2023 року кожна третя закупівля у відбулася з використанням Prozorro Market, а загальна сума закупівель продуктів харчування у електронному каталозі вже перевищує 2 мільярди гривень.

Згідно з повідомленням, в тому разі, коли закупівля за електронним каталогом не відбулася, замовник може провести закупівлю на відкритих торгах, але він не повинен підвищувати очікувану вартість закупівлі. Також можна провести закупівлю шляхом запиту пропозицій з врахуванням специфіки публічних закупівель у період воєнного стану.

Окрім цього, уряд заборонив закупівлі у фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та Ірану, а також у компаній, де кінцеві бенефіціари або власники понад 10% акцій є громадянами цих країн.

Додамо, що минулого року система Prozorro пройшла трансформації через воєнний час та впровадила Prozorro Market. Внаслідок цього, протягом 2023 року обсяги закупівель через систему Prozorro зросли утричі, до 480 млрд грн.

Додамо, нещодавно систему Prozorro оснастили новою функцією, яка дозволяє замовникам обґрунтувати доцільність своєї закупівлі.

Вписати обґрунтування можна в спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Редагування поля чи надання додаткової інформації можливі в будь-який момент, але на сайті відображатиметься історія змін.

Джерело фото: ua.depositphotos.com