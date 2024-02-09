Кабмин обязал государственные учреждения покупать продукты через Prozorro Market

9 февраля правительство приняло решение, обязывающее образовательные, медицинские и другие государственные учреждения проводить публичные закупки через электронный каталог. Эта инициатива касается закупок на сумму от 100 тысяч гривен и направлена на упрощение процедур закупок продуктов питания.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, в каталог входят такие продукты, как мясо, замороженная рыба, яйца, молоко, молочные продукты, творожные изделия, сахар, макароны, мука, крупы, овощи и фрукты.

Электронный каталог Prozorro Market является частью реформ в области публичных закупок и позволяет осуществлять закупки по упрощенной процедуре, значительно сокращая время проведения тендеров и позволяет заказчикам проводить конкурентные закупки типовых товаров всего за 9 дней.

"Prozorro Market не только является быстрым, удобным, безопасным, с минимальными затратами ресурсов заказчика способом закупки, но и таким, где экономия втрое превышает показатели открытых торгов", – отмечает директор ГУ "Профессиональные закупки", который администрирует "Prozorro Market" Евгений Якубовский.

Он добавил, что в течение 2023 года каждая третья закупка состоялась с использованием Prozorro Market, а общая сумма закупок продуктов питания в электронном каталоге уже превышает 2 миллиарда гривен.

Согласно сообщению, если закупка по электронному каталогу не состоялась, заказчик может провести закупку на открытых торгах, но он не должен повышать ожидаемую стоимость закупки. Также можно произвести закупку путем запроса предложений с учетом специфики публичных закупок в период военного положения.

Кроме того, правительство запретило закупки у физических и юридических лиц из России, Беларуси и Ирана, а также у компаний, где конечные бенефициары или владельцы более 10% акций являются гражданами этих стран.

В прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.

Добавим, недавно систему Prozorro оснастили новой функцией, позволяющей заказчикам обосновать целесообразность своей закупки.

Вписать обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок или до объявления торгов, или во время или после их проведения. Редактирование поля или предоставление дополнительной информации возможны в любой момент, но на сайте будет отображаться история изменений.

Источник фото: ua.depositphotos.com