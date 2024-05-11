ДОТ закупив військові зимові берці для ЗСУ на 5% дешевше і заощадив понад 46 млн грн

Державний оператор тилу (ДОТ) закупив військові зимові берці "талан" (ТОВ "Таланлегпром") на 5% дешевше, ніж під час всіх попередніх закупівель даного товару для ЗСУ. Загальна економія на цій закупівлі склала понад 46 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Там зазначають, що економії вдалося досягти завдяки розширенню конкуренції та дотриманню принципу рівних умов доступу учасників до закупівлі.

Згідно з повідомленням ДОТ, тепер берці коштуватимуть не 2 700 грн ($74), а 2 564 грн ($65) за пару. Економія у гривнях склала 5%, у доларах – 15%. Загалом же на цій закупівлі вдалося зекономити понад 46 млн грн.

"Ми встановили очікувану вартість на зимові берці відповідно до ринкової ціни. Раніше талани для Збройних сил обходилися державі дорожче, ніж те саме взуття, наприклад, для нацгвардійців. Завдяки конкурентним торгам ми виправили такий дисбаланс", - прокоментувала директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова..

Вона додала, що усі гроші, які вдалося зекономити, у майбутньому будуть перерозподілені на додаткові потреби з речового забезпечення військових.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що завдяки конкуренції на закупівлях речового майна ДОТ зекономив 2,2 млрд грн. На заощаджені кошти вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів для Збройних сил України. Зокрема, планується придбання шоломів і тактичних навушників.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Повідомлялося, що ДОТ оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro.

Наразі Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуватися тримісячним терміном, як раніше.