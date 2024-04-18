Госоператор тыла начал закупать зимнюю форму для ВСУ

Государственный оператор тыла объявил первые тендеры на закупку зимней одежды для Вооруженных сил Украины. Подходящие аукционы уже размещены на Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что эффективное и заблаговременное планирование закупок позволяет экономить бюджетные средства и направлять их на дополнительную поддержку ВСУ.

По состоянию на середину апреля ДОТ опубликовал объявление о закупке по 12 разновидностям товаров:

брюки ветровлагозащитные зимние (тип 2), вид 1;

куртка ветровлагозащитная зимняя (тип 2), вид 1;

костюм специальный зимний, вид 3;

рубашка и кальсоны зимние, вид 3;

перчатки зимние, вид 2; перчатки зимние, вид 3;

брюки ветровлагозащитные зимние, вид 1;

куртка ветровлагозащитная зимняя;

куртка утепленная специальная, вид 2;

брюки утепленные специальные, вид 2;

костюм маскировочный зимний, тип 2;

рубашка и кальсоны зимние, вид 2;

носки летние (трекинговые), тип 1.

В Минобороны подчеркнули, что общий перечень зимнего вещевого обеспечения вдвое длиннее. Он состоит из более чем 25 пунктов. Также будут объявлены торги на закупку кальсон, белья, шарфов, бахил и ботинок.

"Для каждой из позиций со стороны ВСУ определены требования по качеству. Все поставляемые Вооруженным Силам Украины товары проверяются специалистами ДОТ, Минобороны и ВСУ на соответствие этим требованиям", - заверили в Минобороны.

Напомним, Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваются трехмесячным сроком, как раньше.

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.