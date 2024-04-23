ГОТ расторг соглашение с одним из поставщиков продовольствия для ВСУ: кто будет вместо него

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" расторг контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Об этом сообщили в пресс-службе ГОТ.

Из-за невыполнения обязательств поставщиком ООО "Твой хлеб" объемы его контракта были перераспределены между другими компаниями. Так, для тыловых областей, а именно – Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областей заказ будет выполнять ООО "Мит пром".

Согласно сообщению, поставки продовольствия в регионах теперь производятся следующим образом: ООО "Фудгранд" обслуживает Полтавскую и Сумскую области; ООО "Юг Прод Торг" отвечает за Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Запорожскую области; ООО "Контракт Продрезерв 5" обеспечивает Донецкую, Днепропетровскую, Киевскую области и город Киев. Винницкую и Харьковскую области обслуживает "Ахтырка мясопродукт", а Львовская область получает продукты от ООО "Аделин".

В ГОТ подчеркнули, что 15 воинских частей имеют особый приоритет в пищевом обеспечении. Склады готовы к отгрузке продовольствия, обеспечивая стабильность снабжения.

Напомним, 15 марта ГОТ заключил договор с ООО "Твой хлеб ", а первые поставки продуктов питания должны были состояться уже с 1 апреля.

"Твой Хлеб" должен был поставлять продукты в 5 из 13 секторов:

Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект – 109,62 грн;

Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области. Цена за комплект – 111,24 грн;

Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области. Цена за комплект – 104,94 грн;

Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Цена за комплект – 104,94 грн.

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект – 109,62 грн.

Напомним, что Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)" из-за проблемы с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине, которая длится много лет.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. Несмотря на это, крупные торговые сети не пришли на первые тендеры "Государственного оператора тыла", поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.