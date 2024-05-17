23 украинских компании впервые приняли участие в тендерах на обеспечение ВСУ

С декабря 2023 г., когда начал работу Государственный оператор тыла (ДОТ), 23 отечественные компании впервые присоединились к тендерам на закупку вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Это национальные производители, имеющие многолетний опыт работы и работающие с сетями ритейла.

"Для нас очень важно поддерживать национальных производителей и развивать отечественное производство в рамках программы "Сделано в Украине". Средства от госзакупок должны оставаться в Украине для инвестиций в новые мощности", - подчеркнула замминистра экономики Надежда Бигун.

По ее словам, 13 опытных компаний, ранее не сотрудничавших с государством, стали победителями тендеров на поставку одежды и текстиля для ВСУ. Еще 5 производителей законтрактовали на поставку кариматов, палаток и т.д.

Также 5 предприятий, уже более 10 лет работающих на украинском рынке военной амуниции, теперь будут поставлять ее напрямую для армии. Раньше их продукцию передавали через волонтеров.

"Мы максимально привлекаем украинских производителей к обеспечению ВСУ. Это поддерживает экономику, расширяет конкуренцию на торгах и помогает экономить бюджетные средства", - отметила директор по закупкам ДОТ Виктория Виноградова.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно больше украинских производителей приобщалось к обеспечению Вооруженных сил Украины. Таким образом, мы, во-первых, поддерживаем экономику нашей страны, во-вторых, расширяем конкуренцию на торгах, что позволяет достигать значительной экономии государственного бюджета", - отметила директор по закупкам ДОТ Виктория Виноградова.

Закупки для ВСУ через ДОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ДОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.