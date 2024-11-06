Минобороны начало тестирование новой женской формы

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новых образцов женской формы, в частности демисезонной и зимней.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом говорилось на совещании, посвященном вопросам инклюзивности и безбарьерности, которое состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Он сообщил, что сейчас продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин, а первые образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

По словам Мельника, внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не актуальна для женщин.

Также он добавил, что процесс замедляется из-за низкой заинтересованности производителей предоставлять тестовые образцы для проведения испытаний, необходимых для разработки технических условий для производства.

В Минобороны отметили, что учитываются результаты тестирования летней формы и нательного белья в полевых условиях. Уже запланированы изменения в технические условия отдельных элементов военной одежды с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Кроме того, Мельник отметил необходимость обеспечить женские бронежилеты, которые бы отвечали требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит.

"Пакет раненого": что известно об одежде для раненых военнослужащих

В рамках проекта "Пакет раненого", инициированного Минобороны в этом году, разрабатываются требования к адаптивной одежде, которая будет предоставляться раненым военнослужащим.

Согласно плану, с 2025 года комплект такой одежды будет выдаваться безвозвратно и бесплатно в стабилизационных пунктах и во время стационарного лечения. Проект охватывает все подразделения сил обороны и безопасности, поэтому требует межведомственного согласования и принятия соответствующего постановления Кабинета министров.

Минобороны внедряет элементы инклюзивности

Кроме того, в рамках реализации Национальной стратегии безбарьерности Украины Министерство обороны до конца 2024 года проведет реконструкцию части своих зданий.

"На этот год были запланированы и профинансированы работы по 10 медицинским учреждениям Минобороны. Там будут построены и введены в эксплуатацию лифты, пандусы и другое оборудование, что облегчит жизнь военнослужащим, получившим инвалидность и соответствующие потребности. Уже планируем дальнейшие шаги в этом направлении и на следующий год", – отметил Мельник.

Заместитель министра обороны добавил, что сейчас формируется перечень объектов министерства, подлежащих реконструкции в 2025 году, а также определяются сроки начала и завершения работ и источники финансирования.