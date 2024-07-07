На закупку топлива, продовольствия и одежды для ВСУ за полгода потратили почти 60 млрд грн

"Государственный оператор тыла" с 1 января по 30 июня 2024 заключил договоров на сумму 59,8 миллиарда гривен для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» (ГОТ) с 1 января по 30 июня 2024 заключило 485 договоров на сумму 59,8 млрд грн для нужд ВСУ.

В частности, договоры на поставку горюче-смазочных материалов заключены на 13,4 млрд грн, вещевого обеспечения – на 16,2 млрд грн, продуктов питания – на 30 млрд грн.

По словам директора департамента политики закупок Глеба Каневского, высокая конкурентность и прозрачность – это те приоритеты, которые Министерство обороны придерживается в работе с бюджетными средствами.

Поэтому для снижения риска срыва закупок Минобороны предоставило ГОТ рекомендации по установлению квалификационных критериев и требований к потенциальным поставщикам.

Эти требования включают в себя документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров, наличие соответствующего оборудования, материально-технической базы и технологий.

Сколько стоит обеспечение одного военнослужащего ВСУ

В 2024 году содержание одного украинского воина обходится Украине в 1,2 миллиона гривен в год Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Bloomberg.

По словам чиновника, это ориентировочная сумма, не включающая расходы на оружие.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" был расторгнут из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваться трехмесячным сроком, как раньше.