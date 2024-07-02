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Три компании выиграли тендер на поставку питьевой воды для ВСУ почти на миллиард гривен

Три компании выиграли тендер на поставку питьевой воды для ВСУ почти на миллиард гривен
Госоператор тыла заключил контракты на питьевую воду для ВСУ с тремя компаниями. Фото: freepik.com

Государственный оператор тыла заключил контракты с тремя компаниями на поставку питьевой воды для украинских военных на второе полугодие 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что крупнейший отечественный производитель напитков, ритейлер и дебютный участник тендера ВСУ стали новыми поставщики питьевой воды для военных.

Со всеми тремя компаниями ГОТ заключил контракты на второе полугодие.

Общая сумма контрактов составляет более 984 млн грн, а разница между доказанной стоимостью и суммой всех договоров составляет более 500 млн грн.

Кто будет поставлять воду военным

Уже с июля питьевую воду для ВСУ будут поставлять следующие компании:

  • ЧАО "Оболонь", которое имеет наибольшие объемы и предложило наиболее экономически выгодную цену в наибольшем количестве лотов на Prozorro
  • ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)", ранее работавший только на субподряде у других поставщиков, а на этот раз впервые самостоятельно вышел на торги
  • ООО "ЮТ Компани", принадлежащее владельцам торговой сети Varus – первого ритейлера среди поставщиков питания и воды ГОТ.

Как разделены регионы между новыми поставщиками:

  • ООО "ЮТ Компани": Волынская и Ровенская области.
  • ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)": часть Донецкой области.
  • ЧАО "Оболонь": Киевская, Черниговская, Житомирская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Винницкая, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Луганская и часть Донецкой.

“При заключении контрактов с компаниями-победителями тендеров мы проводим квалификацию поставщиков, проверяем их способности, а также организуем учредительные встречи перед стартом сотрудничества. Это все шаги для обеспечения непрерывности поставок”, – отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ГОТ.

Большой ритейл впервые зашел на рынок поставок продовольствия для ВСУ

Компания Ukrainian transparent company, принадлежащая совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику, будет доставлять продукты питания военнослужащим в Запорожской области.

"Мы поставляем солдатам продукцию напрямую от отечественных производителей без наценок, а все административные расходы финансируем самостоятельно, не прибавляя их в стоимость", – отметил совладелец UT company Руслан Шостак.

Сумму закупок продуктов питания у UT Company и ГОТ не раскрывают в целях безопасности.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что   контракт на поставку продовольствия   для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Автор:
Светлана Манько