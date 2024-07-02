Три компании выиграли тендер на поставку питьевой воды для ВСУ почти на миллиард гривен

Государственный оператор тыла заключил контракты с тремя компаниями на поставку питьевой воды для украинских военных на второе полугодие 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что крупнейший отечественный производитель напитков, ритейлер и дебютный участник тендера ВСУ стали новыми поставщики питьевой воды для военных.

Со всеми тремя компаниями ГОТ заключил контракты на второе полугодие.

Общая сумма контрактов составляет более 984 млн грн, а разница между доказанной стоимостью и суммой всех договоров составляет более 500 млн грн.

Кто будет поставлять воду военным

Уже с июля питьевую воду для ВСУ будут поставлять следующие компании:

ЧАО "Оболонь", которое имеет наибольшие объемы и предложило наиболее экономически выгодную цену в наибольшем количестве лотов на Prozorro

ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)", ранее работавший только на субподряде у других поставщиков, а на этот раз впервые самостоятельно вышел на торги

ООО "ЮТ Компани", принадлежащее владельцам торговой сети Varus – первого ритейлера среди поставщиков питания и воды ГОТ.

Как разделены регионы между новыми поставщиками:

ООО "ЮТ Компани": Волынская и Ровенская области.

ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)": часть Донецкой области.

ЧАО "Оболонь": Киевская, Черниговская, Житомирская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Винницкая, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Луганская и часть Донецкой.

“При заключении контрактов с компаниями-победителями тендеров мы проводим квалификацию поставщиков, проверяем их способности, а также организуем учредительные встречи перед стартом сотрудничества. Это все шаги для обеспечения непрерывности поставок”, – отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ГОТ.

Большой ритейл впервые зашел на рынок поставок продовольствия для ВСУ

Компания Ukrainian transparent company, принадлежащая совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику, будет доставлять продукты питания военнослужащим в Запорожской области.

"Мы поставляем солдатам продукцию напрямую от отечественных производителей без наценок, а все административные расходы финансируем самостоятельно, не прибавляя их в стоимость", – отметил совладелец UT company Руслан Шостак.

Сумму закупок продуктов питания у UT Company и ГОТ не раскрывают в целях безопасности.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.