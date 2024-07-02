- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Три компании выиграли тендер на поставку питьевой воды для ВСУ почти на миллиард гривен
Государственный оператор тыла заключил контракты с тремя компаниями на поставку питьевой воды для украинских военных на второе полугодие 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.
Отмечается, что крупнейший отечественный производитель напитков, ритейлер и дебютный участник тендера ВСУ стали новыми поставщики питьевой воды для военных.
Со всеми тремя компаниями ГОТ заключил контракты на второе полугодие.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Общая сумма контрактов составляет более 984 млн грн, а разница между доказанной стоимостью и суммой всех договоров составляет более 500 млн грн.
Кто будет поставлять воду военным
Уже с июля питьевую воду для ВСУ будут поставлять следующие компании:
- ЧАО "Оболонь", которое имеет наибольшие объемы и предложило наиболее экономически выгодную цену в наибольшем количестве лотов на Prozorro
- ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)", ранее работавший только на субподряде у других поставщиков, а на этот раз впервые самостоятельно вышел на торги
- ООО "ЮТ Компани", принадлежащее владельцам торговой сети Varus – первого ритейлера среди поставщиков питания и воды ГОТ.
Как разделены регионы между новыми поставщиками:
- ООО "ЮТ Компани": Волынская и Ровенская области.
- ЧАО "Новомосковский завод минводы (Бон Буассон)": часть Донецкой области.
- ЧАО "Оболонь": Киевская, Черниговская, Житомирская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Винницкая, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Луганская и часть Донецкой.
“При заключении контрактов с компаниями-победителями тендеров мы проводим квалификацию поставщиков, проверяем их способности, а также организуем учредительные встречи перед стартом сотрудничества. Это все шаги для обеспечения непрерывности поставок”, – отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ГОТ.
Большой ритейл впервые зашел на рынок поставок продовольствия для ВСУ
Компания Ukrainian transparent company, принадлежащая совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику, будет доставлять продукты питания военнослужащим в Запорожской области.
"Мы поставляем солдатам продукцию напрямую от отечественных производителей без наценок, а все административные расходы финансируем самостоятельно, не прибавляя их в стоимость", – отметил совладелец UT company Руслан Шостак.
Сумму закупок продуктов питания у UT Company и ГОТ не раскрывают в целях безопасности.
Закупки для ВСУ через ГОТ
Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.
С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.
Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.