Три компанії виграли тендер на постачання питної води для ЗСУ на майже мільярд гривень

Державний оператор тилу уклав контракти з трьома компаніями на постачання питної води для українських військових на друге півріччя 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що найбільший вітчизняний виробник напоїв, ритейлер і дебютний учасник тендеру для ЗСУ стали новими постачальники питної води для військових.

З усіма трьома компаніями ДОТ уклав контракти на друге півріччя.

Загальна сума контрактів становить понад 984 млн грн, а різниця між доведеною вартістю та сумою всіх договорів склада понад 500 млн грн.

Хто постачатиме воду військовим

Уже з липня питну воду для ЗСУ будуть постачати такі компанії:

ПрАТ “Оболонь”, що має найбільші обсяги та запропонував найбільш економічно вигідну ціну в найбільшій кількості лотів на Prozorro

ПРАТ “Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)”, який раніше працював лише на субпідряді в інших постачальників, а цього разу вперше самостійно вийшов на торги

ТОВ “ЮТ Компані”, що належить власникам торговельної мережі Varus – першого ритейлера серед постачальників харчування й води ДОТ.

Як поділені регіони між новими постачальниками:

ТОВ “ЮТ Компані”: Волинська та Рівненська області.

ПРАТ “Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)”: частина Донецької області.

ПрАТ “Оболонь”: Київська, Чернігівська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, Луганська та частина Донецької.

“Під час укладання контрактів із компаніями-переможцями тендерів ми проводимо кваліфікацію постачальників, перевіряємо їхні спроможності, а також організовуємо установчі зустрічі перед стартом співпраці. Це все кроки для забезпечення безперервності постачання”, – зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.

Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання харчів для ЗСУ

Компанія Ukrainian transparent company, яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, доставлятиме продукти харчування військовослужбовцям у Запорізькій області.

"Ми постачаємо солдатам продукцію напряму від вітчизняних виробників без націнок, а всі адміністративні витрати фінансуємо самостійно, не додаючи їх у вартість", – зазначив співвласник UT company Руслан Шостак.

Суму закупівель продуктів харчування у UT Company і ДОТ не розкривають у цілях безпеки.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.