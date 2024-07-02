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Економіка
Дата публікації

Три компанії виграли тендер на постачання питної води для ЗСУ на майже мільярд гривень

Три компанії виграли тендер на постачання питної води для ЗСУ на майже мільярд гривень
Держоператор тилу уклав контракти на питну воду для ЗСУ з трьома компаніями. Фото: freepik.com

Державний оператор тилу уклав контракти з трьома компаніями на постачання питної води для українських військових на друге півріччя 2024 року.

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 Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що найбільший вітчизняний виробник напоїв, ритейлер і дебютний учасник тендеру для ЗСУ стали новими постачальники питної води для військових.

З усіма трьома компаніями ДОТ уклав контракти на друге півріччя.

Загальна сума контрактів становить понад 984 млн грн, а різниця між доведеною вартістю та сумою всіх договорів склада понад 500 млн грн. 

Хто постачатиме воду військовим

Уже з липня питну воду для ЗСУ будуть постачати такі компанії:

  • ПрАТ “Оболонь”, що має найбільші обсяги та запропонував найбільш економічно вигідну ціну в найбільшій кількості лотів на Prozorro
  • ПРАТ “Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)”, який раніше працював лише на субпідряді в інших постачальників, а цього разу вперше самостійно вийшов на торги
  • ТОВ “ЮТ Компані”, що належить власникам торговельної мережі Varus – першого ритейлера серед постачальників харчування й води ДОТ.

Як поділені регіони між новими постачальниками: 

  • ТОВ “ЮТ Компані”: Волинська та Рівненська області.
  • ПРАТ “Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)”: частина Донецької області. 
  • ПрАТ “Оболонь”: Київська, Чернігівська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, Луганська та частина Донецької. 

“Під час укладання контрактів із компаніями-переможцями тендерів ми проводимо кваліфікацію постачальників, перевіряємо їхні спроможності, а також організовуємо установчі зустрічі перед стартом співпраці. Це все кроки для забезпечення безперервності постачання”, – зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ. 

Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання харчів для ЗСУ

Компанія Ukrainian transparent company, яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, доставлятиме продукти харчування військовослужбовцям у Запорізькій області.

"Ми постачаємо солдатам продукцію напряму від вітчизняних виробників без націнок, а всі адміністративні витрати фінансуємо самостійно, не додаючи їх у вартість", – зазначив співвласник UT company Руслан Шостак. 

Суму закупівель продуктів харчування у UT Company і ДОТ не розкривають у цілях безпеки.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Автор:
Світлана Манько