Ковбаса та консерви лише найвищої якості. В Україні покращать харчування військовослужбовців

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування Збройних сил України, спрямовані на підвищення якості харчування військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що пропозиції були спільно напрацьовані Міноборони та "‎Державним оператором тилу"‎ (ДОТ), який‎ вже оголосив закупівлі продуктів для ЗСУ на друге півріччя за оновленим переліком.

Що зміниться у харчуванні військових

Як зауважують в Міноборони, інновації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

"Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ"‎, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання харчів для ЗСУ

Компанія Ukrainian transparent company, яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, доставлятиме продукти харчування військовослужбовцям у Запорізькій області.

"Ми постачаємо солдатам продукцію напряму від вітчизняних виробників без націнок, а всі адміністративні витрати фінансуємо самостійно, не додаючи їх у вартість", – зазначив співвласник UT company Руслан Шостак.

Суму закупівель продуктів харчування у UT Company і ДОТ не розкривають у цілях безпеки.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.