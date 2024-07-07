На закупівлю палива, харчів та одягу для ЗСУ за пів року витратили майже 60 млрд грн

“Державний оператор тилу” з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав договорів на суму 59,8 мільярда гривень для забезпечення потреб Збройних сил України.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) з 1 січня по 30 червня 2024 року уклала 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб ЗСУ.

Зокрема, договори на постачання пально-мастильних матеріалів укладено на 13,4 млрд грн, речового забезпечення – на 16,2 млрд грн, продуктів харчування – на 30 млрд грн.

За словами директора департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, висока конкурентність і прозорість – це ті пріоритети, яких Міністерство оборони дотримується у роботі з бюджетними коштами.

Тому для зниження ризику зриву закупівель, Міноборони надало ДОТ рекомендації щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв та вимог до потенційних постачальників.

Ці вимоги включають документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів, наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Скільки коштує забезпечення одного військовослужбовця ЗСУ

У 2024 році утримання одного українського воїна обходиться Україні в 1,2 мільйона гривень на рік Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтервʼю Bloomberg.

За словами чиновника, це орієнтовна сума, яка не включає витрати на зброю.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Наразі Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуватися тримісячним терміном, як раніше.