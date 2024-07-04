340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ забракували у червні

Міністерство оборони у червні запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321 787 тонн.

Як зауважують в Міноборони, безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16 419 тонн.

Чому бракують продукти

Як повідомляють в Міноборони, основні причини недопуску включають:

невідповідність вимогам нормативних документів – Державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ);

відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів;

порушення маркування або його відсутність;

протерміновані харчові продукти тощо.

У Міноборони підкреслюють, що відповідно до законодавства України, продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

У відомстві запевняють, що фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ.

Ковбаса та консерви лише найвищої якості: харчування військовослужбовців

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування Збройних сил України, спрямовані на підвищення якості харчування військовослужбовців.

Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

Крім того, до деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.