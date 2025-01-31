Правительство утвердило "Пакет раненого": когда внедрят и что в него входит

В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать набор "Пакет раненого". В него входит адаптивная одежда и средства личной гигиены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что набор "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить его функциональность даже в сложных обстоятельствах.

В Минобороны подчеркнули, что входящая в упаковку одежда достаточно функциональна. Он облегчит раненым одевание и обеспечит комфорт, ведь производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят на тело и позволяют свободно двигаться.

Одежда имеет специальные застежки, расширенные рукава и штанины, регулируемый пояс. Кроме того, продуманный дизайн позволяет раненым одеваться самостоятельно, что повышает их независимость.

Из чего состоит "Пакет раненого"

В перечень адаптивной одежды входят:

майка адаптивная;

шорты адаптивные;

фуфайка с короткими рукавами адаптивная;

фуфайка с длинными рукавами адаптивная;

штаны адаптивные;

носки;

тапки казармени; полотенце.

Список средств личной гигиены состоит из следующих наименований:

полотенце банное;

станок для бритья одноразовый;

пенка для бритья (туб 100 миллилитров);

зубная щетка; зубная паста (туб 100 миллилитров);

расческа; шампунь (200 миллилитров);

гель для душа (250 миллилитров);

дезодорант/антиперспирант;

средство антисептическое (туб 30 миллилитров);

влажные салфетки (упаковка 100 штук);

сухие салфетки (упаковка 100 штук);

крем для увлажнения (туб 75 миллилитров);

санитарно-гигиенические изделия из бумаги;

чехол (органайзер) для набора.

Дополнительно для женщин учтены следующие предметы:

щетка для волос для женщин;

прокладки для женщин ежедневные и критические дни (упаковка 20 штук);

косметические ватные диски (упаковка 50 штук);

ватные палочки (упаковка 100 штук);

резинка для волос.

Отдельно учтены для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:

чашка для кормления и питья для лежачих больных;

адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.