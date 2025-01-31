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Правительство утвердило "Пакет раненого": когда внедрят и что в него входит

военнослужащие ВСУ
Фото: Сухопутные войска ВСУ

В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать набор "Пакет раненого". В него входит адаптивная одежда и средства личной гигиены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что набор "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить его функциональность даже в сложных обстоятельствах.

В Минобороны подчеркнули, что входящая в упаковку одежда достаточно функциональна. Он облегчит раненым одевание и обеспечит комфорт, ведь производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят на тело и позволяют свободно двигаться.

Одежда имеет специальные застежки, расширенные рукава и штанины, регулируемый пояс. Кроме того, продуманный дизайн позволяет раненым одеваться самостоятельно, что повышает их независимость.

Из чего состоит "Пакет раненого"

В перечень адаптивной одежды входят:

  • майка адаптивная;
  • шорты адаптивные;
  • фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
  • фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
  • штаны адаптивные;
  • носки;
  • тапки казармени; полотенце.

Список средств личной гигиены состоит из следующих наименований:

  • полотенце банное;
  • станок для бритья одноразовый;
  • пенка для бритья (туб 100 миллилитров);
  • зубная щетка; зубная паста (туб 100 миллилитров);
  • расческа; шампунь (200 миллилитров);
  • гель для душа (250 миллилитров);
  • дезодорант/антиперспирант;
  • средство антисептическое (туб 30 миллилитров);
  • влажные салфетки (упаковка 100 штук);
  • сухие салфетки (упаковка 100 штук);
  • крем для увлажнения (туб 75 миллилитров);
  • санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
  • чехол (органайзер) для набора.
Фото 2 — Правительство утвердило "Пакет раненого": когда внедрят и что в него входит

Дополнительно для женщин учтены следующие предметы:

  • щетка для волос для женщин;
  • прокладки для женщин ежедневные и критические дни (упаковка 20 штук);
  • косметические ватные диски (упаковка 50 штук);
  • ватные палочки (упаковка 100 штук);
  • резинка для волос.

Отдельно учтены для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:

  • чашка для кормления и питья для лежачих больных;
  • адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

Автор:
Татьяна Ковальчук