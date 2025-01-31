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Правительство утвердило "Пакет раненого": когда внедрят и что в него входит
В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать набор "Пакет раненого". В него входит адаптивная одежда и средства личной гигиены.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что набор "Пакет раненого" покрывает базовые потребности человека в первые дни после госпитализации, а адаптивная одежда разработана таким образом, чтобы обеспечить его функциональность даже в сложных обстоятельствах.
В Минобороны подчеркнули, что входящая в упаковку одежда достаточно функциональна. Он облегчит раненым одевание и обеспечит комфорт, ведь производится из мягких, эластичных хлопчатобумажных материалов, которые не давят на тело и позволяют свободно двигаться.
Одежда имеет специальные застежки, расширенные рукава и штанины, регулируемый пояс. Кроме того, продуманный дизайн позволяет раненым одеваться самостоятельно, что повышает их независимость.
Из чего состоит "Пакет раненого"
В перечень адаптивной одежды входят:
- майка адаптивная;
- шорты адаптивные;
- фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
- фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
- штаны адаптивные;
- носки;
- тапки казармени; полотенце.
Список средств личной гигиены состоит из следующих наименований:
- полотенце банное;
- станок для бритья одноразовый;
- пенка для бритья (туб 100 миллилитров);
- зубная щетка; зубная паста (туб 100 миллилитров);
- расческа; шампунь (200 миллилитров);
- гель для душа (250 миллилитров);
- дезодорант/антиперспирант;
- средство антисептическое (туб 30 миллилитров);
- влажные салфетки (упаковка 100 штук);
- сухие салфетки (упаковка 100 штук);
- крем для увлажнения (туб 75 миллилитров);
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
- чехол (органайзер) для набора.
Дополнительно для женщин учтены следующие предметы:
- щетка для волос для женщин;
- прокладки для женщин ежедневные и критические дни (упаковка 20 штук);
- косметические ватные диски (упаковка 50 штук);
- ватные палочки (упаковка 100 штук);
- резинка для волос.
Отдельно учтены для лежачих больных и больных с ограниченными возможностями:
- чашка для кормления и питья для лежачих больных;
- адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.
Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.