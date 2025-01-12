Минобороны представило "Пакет раненого" для военнослужащих: что в него входит

Министерство обороны Украины презентовало новый "Пакет раненого", который в 2025 году будут получать раненые военнослужащие Вооруженных сил. В набор вошли адаптивная одежда, средства гигиены, специальная посуда и другие необходимые предметы — всего 30 позиций.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Набор разработан с учетом специфических ситуаций, в которых могут оказаться раненые. Его состав включает:

Средства гигиены, которые критически важны в первые дни лечения.

Специальная посуда, облегчающая прием пищи и жидкости.

Адаптивная одежда, позволяющая медицинским работникам быстро получить доступ к месту ранения без необходимости снимать одежду.

"Новую одежду не нужно снимать — достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь" , — подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

"Пакет раненого — это одна из важных инициатив Министерства обороны, чтобы поддержать наших военнослужащих в период их лечения и восстановления после ранений, полученных при выполнении боевых задач", — отметил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В ведомстве добавили, что адаптивная одежда из набора уже прошла тестирование на Запорожском направлении в октябре прошлого года. Для полноценного запуска проекта необходимо утверждение финансирования Кабинетом Министров Украины.

Для защитниц "Пакет раненого" адаптирована к их специфическим потребностям.

Добавим, закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" полностью укомплектовало заказы на приобретение женских полевых костюмов для нужд Вооруженных сил Украины до конца текущего года.