Предпринимателя разоблачили на поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны говорят, что не причастны

Правоохранители разоблачили предпринимателя на поставке некачественной одежды для украинских военнослужащих более чем на 35 млн гривен. В Министерстве обороны заявили, что не причастны к этим закупкам.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и пресс-служба Министерства обороны.

По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Подразделения Министерства обороны к этому процессу закупки: определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и сопровождению выполнения технических условий - не привлекались", - говорится в заявлении Минобороны.

Что известно о деле

Правоохранители сообщили о подозрении в завладении средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины) директору частной фирмы, которая предоставила некачественную военную форму.

По информации следствия, условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. гривен.

Однако, по выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.

Новый скандал с Минобороны

В то же время СМИ сообщили о новом скандале с закупками у Минобороны. В этот раз министерство в 2022 году закупило у турецкой фирмы одежду для украинских военных. Однако по дороге между таможнями цена на партию курток, указанная в документах, изменилась со 142 тыс. на 421 тыс. долларов.