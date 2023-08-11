Новый скандал с Минобороны: военным закупили одежду, которая подорожала во время доставки, – СМИ

Министерство обороны Украины в 2022 году закупило у турецкой фирмы одежду для украинских военных. Однако по дороге между таможнями цена на партию курток, указанная в документах, изменилась со 142 тыс. на 421 тыс. долларов. Об этом идет речь в расследовании ZN.UA.

Журналисты пишут, что с приближением холодов Минобороны заключило контракт на поставку зимней одежды с турецкой компанией Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья. Только в октябре-декабре фирма ввезла в Украину 233 тыс. курток на 20 млн долларов и 202 тыс. штанов на 13 млн долларов.

Куртки из Турции стоили по 86 долларов, в то время как другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны китайские куртки по 95 долларов. Однако СМИ предполагает, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние или просто из плохой ткани: средний вес китайских курток был два килограмма, а турецкой – 1,1 кг, что похоже на разницу между летним жакетом и зимней теплой курткой.

При этом данные сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia свидетельствуют, что при доставке 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долларов "превратились" на 4900 курток за 421 тыс. долларов. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки из камуфляжных стали зимними воздухозащитными, и стоили уже не 29, а 86 долларов за штуку.

Сопроводительные документы на одну из партий одежды, которую закупило Минобороны. Источник: ZN.UA Сопроводительные документы на одну из партий одежды, которую закупило Минобороны. Источник: ZN.UA Сопроводительные документы на одну из партий одежды, которую закупило Минобороны. Источник: ZN.UA Сопроводительные документы на одну из партий одежды, которую закупило Минобороны. Источник: ZN.UA Сопроводительные документы на одну из партий одежды, которую закупило Минобороны. Источник: ZN.UA

ZN.UA отмечает, что маржа осталась на турецкой фирме. Кроме того, куртки из этой партии уже продаются в интернете.

Куртка, которую поставляла компания Vector avia. Фото: скриншот / OLX

Как сообщает издание, правоохранители в июне текущего года "доэпизодили" закупкой зимней одежды экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, уволенного после скандала с закупкой продовольствия. До этого он уже получил подозрение: по данным следствия, чиновник лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов и других вещей низкого качества для нужд ВСУ более чем на 1 млрд гривен.

Кроме того, журналисты указывают, что Минобороны втридорога покупало шлемы для бойцов. Ведомство заказало и оплатило товар, который по документам числился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ III. А на самом деле это были шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2.

Также СМИ получили копию контракта на закупку сухпайков от 14 марта 2022 года. Через три недели после начала полномасштабного вторжения РФ Минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" 1 млн вегетарианских сухпайков из Турции на 430 млн грн. Данные об этом контракте до сих пор не обнародованы в системе Prozorro, хотя Минобороны должно было их опубликовать после законодательных изменений, принятых в 2023 году.

Из дополнительного соглашения к этому контракту от 8 июля 2022 известно, что в начальной версии был подогреватель пищи, но потом он исчез. Вместо этого в состав сухпайка включили куриный паштет.

Стоимость отдельных составляющих в контракте неизвестна. Однако цена, по которой "Танос Технолоджи" покупала у турецкой фирмы фасоль, бобы, булгур, суп и компот, составляла 181 грн. Соответственно, на куриный паштет, печенье, кофе в стеках и одноразовую посуду приходилось 248 грн, что дороже, чем в магазинах.

Также оказалось, что сухпайки, привезенные компанией "Танос Технолоджи", были упакованы в картонные коробки с надписью "Відновлюйся Україно. Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки" и с логотипом Legurme (бренд принадлежит компании Yayla). Известно, что продукты брендов Legurme и Yayla раздавали в Украине в качестве благотворительной помощи.