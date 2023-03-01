В правительстве хотят участия крупных ритейлеров в тендерах Минобороны на продукты

Министр экономики Юлия Свириденко считает необходимым участие ритейлеров в тендерах Министерства обороны Украины на закупку продовольствия. Об этом она сказала во время встречи с представителями крупнейших торговых сетей, сообщает "Правительственный портал".

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По ее словам, государство заинтересовано в том, чтобы крупные торговые сети принимали участие в поставке продовольствия армии.

"Сейчас поставкой продуктов питания занимаются компании, закупающие продукцию в крупных торговых сетях. Поскольку эти товары уже есть у вас в ассортименте, нужно решить вопрос логистики", - сказала Свириденко.

В правительстве сообщили, что во время встречи речь шла и о проблемных вопросах отрасли, в частности, законодательных инициативах, касающихся розничной торговли, отношениях с производителями, кадровом резерве, кредитных программах, правилах продажи алкогольных напитков. Стороны обсудили и актуальные вопросы ценового регулирования и решения проблем уменьшения задолженности перед поставщиками.

Напомним, в конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

24 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект №8381 в целом, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии.

Позже Министерство обороны Украины опубликовало изменения в договоры на закупку продуктов для военных, которые будут поставляться в течение 2023 года. В частности, закупка яиц теперь предусмотрена на уровне 8.40 – 9 грн за штуку. В ведомстве отметили, что покупают не продукты, а услугу питания, в которую входят также логистика и другие расходы.