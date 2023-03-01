В уряді хочуть участі великих ритейлерів у тендерах Міноборони на харчі

Міністерка економіки Юлія Свириденко вважає необхідною участь ритейлерів у тендерах Міністерства оборони України на закупівлю харчів. Про це вона сказала під час зустрічі з представниками найбільших торговельних мереж, повідомляє "Урядовий портал".

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За її словами, держава зацікавлена в тому, щоб великі торговельні мережі брали участь у постачанні продовольства для армії.

"Зараз постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики", — сказала Свириденко.

В уряді повідомили, що під час зустрічі йшлося й про проблемні питання галузі, зокрема законодавчі ініціативи, які стосуються роздрібної торгівлі, відносини з виробниками, кадровий резерв, кредитні програми, правила продажу алкогольних напоїв. Сторони обговорили й актуальні питання щодо цінового регулювання та вирішення проблем зменшення заборгованості перед постачальниками.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

24 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8381 в цілому, який передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії.

Пізніше Міністерство оборони України опубліковало зміни до договорів на закупівлю продуктів для військових, які постачатимуться протягом 2023 року. Зокрема, закупівля яєць тепер передбачена на рівні 8.40 - 9 грн за штуку. У відомстві зауважили, що купують не продукти, а послугу з харчування, до якої входять також логістика та інші витрати.