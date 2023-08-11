Міністерство оборони України у 2022 році закупило в турецької фірми одяг для українських військових. Однак дорогою між митницями ціна на партію курток, вказана в документах, змінилася з 142 тис. на 421 тис. доларів. Про це йдеться в розслідуванні ZN.UA.

Журналісти пишуть, що з наближенням холодів Міноборони уклало контракт на поставку зимового одягу з турецькою компанією Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя. Лише у жовтні-грудні фірма ввезла до України 233 тис. курток на 20 млн доларів і 202 тис. штанів на 13 млн доларів.

Куртки з Туреччини коштували по 86 доларів, тоді як інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони китайські куртки по 95 доларів. Однак ЗМІ припускає, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з поганої тканини: середня вага китайських курток була два кілограми, а турецької – 1,1 кг, що схоже на різницю між літнім жакетом і зимовою теплою курткою.

При цьому дані супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia свідчать, що під час доставки 4900 курток загальною вартістю 142 тис. доларів "перетворилися" на 4900 курток за 421 тис. доларів. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки із камуфляжних стали зимовими повітрозахисними, і коштувавали вже не 29, а 86 доларів за штуку.

Супровідні документи на одну з партій одягу, який закупило Міноборони. Джерело: ZN.UA Супровідні документи на одну з партій одягу, який закупило Міноборони. Джерело: ZN.UA Супровідні документи на одну з партій одягу, який закупило Міноборони. Джерело: ZN.UA Супровідні документи на одну з партій одягу, який закупило Міноборони. Джерело: ZN.UA Супровідні документи на одну з партій одягу, який закупило Міноборони. Джерело: ZN.UA

ZN.UA зазначає, що маржа залишилася на турецькій фірмі. Крім того, куртки з цієї партії вже продаються в інтернеті.

Куртка, яку постачала компанія Vector avia. Фото: скриншот / OLX

Як повідомляє видання, правоохоронці в червні поточного року "доепізодили" закупівлею зимового одягу ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, якого звільнили після скандалу із закупівлею продовольства. До цього він уже отримав підозру: за даними слідства, посадовець лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів та інших речей низької якості для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.

Крім того, журналісти вказують, що Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Відомство замовило й оплатило товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА. А насправді це були шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2.

Також ЗМІ отримало копію контракту на закупівлю сухпайків від 14 березня 2022 року. Через три тижні після початку повномасштабного вторгнення РФ Міноборони замовило у київської фірми ТОВ "Танос Технолоджи" 1 млн вегетаріанських сухпайків із Туреччини на 430 млн грн. Дані про цей контракт досі не оприлюднені у системі Prozorro, хоча Міноборони мусило їх публікувати після законодавчих змін, ухвалених у 2023 році.

Із додаткової угоди до цього контракту від 8 липня 2022 року відомо, що в початковій версії був підігрівач їжі, але потім він зник. Натомість до складу сухпайка включили курячий паштет.

Вартість окремих складових у контракті невідома. Однак ціна, за якою "Танос Технолоджи" купувала у турецької фірми квасолю, боби, булгур, суп і компот, становила 181 грн. Відповідно, на курячий паштет, печиво, каву у стіках та одноразовий посуд припадало 248 грн, що дорожче, ніж у магазинах.

Також виявилося, що сухпайки, які привезла компанія "Танос Технолоджи", були упаковані в картонні коробки з надписом "Відновлюйся Україно. Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки" та з логотипом Legurme (бренд належить компанії Yayla). Відомо, що продукти брендів Legurme та Yayla роздавали в Україні в якості благодійної допомоги.