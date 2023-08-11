Підприємця викрили на постачанні неякісної форми для ЗСУ. У Міноборони кажуть, що не причетні

Правоохоронці викрили підприємця на постачанні неякісного одягу для українських військовослужбовців на понад 35 млн гривень. У Міністерстві оборони заявили, що не причетні до цих закупівель.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та пресслужба Міністерства оборони.

За матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

"Підрозділи Міністерства оборони до цього процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися", - йдеться у заяві Міноборони.

Що відомо про справу

Правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України) директору приватної фірми, яка надала неякісну військову форму.

За інформацієєю слідства, умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

Однак, за висновками експертів, поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.

Новий скандал із Міноборони

Водночас ЗМІ повідомили про новий скандал з закупівлями у Міноборони. Цього разу міністерство у 2022 році закупило в турецької фірми одяг для українських військових. Однак дорогою між митницями ціна на партію курток, вказана в документах, змінилася з 142 тис. на 421 тис. доларів.