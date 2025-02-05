В прошлом году Минобороны обеспечило военным обувью на сумму более 3,1 млрд грн (ФОТО)

Министерство обороны Украины в 2024 году выполнило масштабный план по обеспечению военнослужащих необходимой обувью, закупив и поставив разных моделей обуви на общую сумму более 3,1 млрд. гривен.

Об этом сообщила прессслужба Минобороны.

В соответствии с основными категориями обуви были поставлены:

ботинки летние – на сумму более 1,5 млрд грн.;

ботинки с высокими берцами зимние – на сумму свыше 1,1 млрд грн.;

другая обувь – на сумму примерно 0,5 млрд грн.

По словам директора департамента политики закупок Минобороны Украины Глеба Каневского , по обеспечению военнослужащих качественной обувью является одной из задач министерства. Расширение количества производителей и утверждение новых образцов-эталонов формирует не только здоровую конкуренцию, но и оптимизирует расходы государственного бюджета.

Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны постоянно работает над улучшением качества вещевого обеспечения . В настоящее время ведется работа над усовершенствованием тактико-технических характеристик специальной обуви, в частности, изменений к технической спецификации кроссовок.

Напомним, в январе правительство утвердило "Упаковку раненого" . В этом году раненые и больные военнослужащие ВСУ, полицейские, а также лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты будут получать специальный набор, включающий адаптивную одежду и средства личной гигиены.